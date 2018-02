‘Clan Quiroz’ seguía planeando construcciones ilegales en Cartagena

Avanza la audiencia de medida de aseguramiento contra seis integrantes de la familia Quiroz, señalados de construir de manera ilegal 16 edificios en Cartagena. Según la Fiscalía son 15 personas en total las vinculadas al proceso, nueve pertenecientes a la familia y otros funcionarios.

“La familia Quiroz podría estar en toda esta empresa criminal de acuerdo con funcionarios públicos de las curadurías de las alcaldías menos responsables y algunas notarias para poder lograr todas estas construcciones ilegales que finalmente tiene a la víctimas en esta terrible zozobra”, indicó apoderada de las víctimas, Natalia Vallejo.

Asimismo, en los audios revelados por el ente acusador de interceptaciones telefónicas de este año, se evidenció que estas personas seguían construyendo, pese a lo demostrado por los estudios de la U. De Cartagena. Además uno de los imputados, Eusebio Quiroz, habla con otra persona sobre la presentación de un nuevo proyecto ante la Curaduría con irregularidades.

De igual manera, los Quiroz según las autoridades, buscaban la forma de desacreditar los estudios para no reparar a las familias a través de la infiltración de víctimas falsas y abogados en la audiencia de protección, que dijeran que los resultados eran errados. Se habló de revelaciones de audios entre estas personas y el ingeniero estructuralista Jorge Rocha, quien desde un principio manifestó su inconformidad con los estudios.

“No sé ni quiénes son esos señores, lo señores no están presos, que voy hablar yo con ellos, no tengo ningún vínculo, ni me han ofrecido plata, no tengo negocios con ellos de ninguna especie”, manifestó Jorge Rocha.

Otro de los detalles revelados era cómo se traspasaban los bienes y utilizaban testaferros para proteger sus propiedades.

Cabe resaltar que de esta familia aún siguen dos personas prófugas de las justicia: Wilfran Quiroz Ruiz señalado de ser el cabecilla del grupo y María de las Nieves, por quiénes la alcaldía ofrece hasta $20’000.000 a quien entregué información veraz que permita su ubicación y captura.

A esta hora sigue la audiencia de medida de aseguramiento en el complejo judicial.