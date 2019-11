Cirujana crea programa para mujeres víctimas del conflicto armado y violencia de género en Medellín

En la capital de Antioquia, mujeres víctimas del conflicto armado, de violencia intrafamiliar o quemadas por ácido, reciben tratamientos estéticos para exorcizar su dolor.

Durante 20 años, Doris Morales, fue habitante de calle consumiendo cocaína, alcohol, y vendiendo su cuerpo en la prostitución en residencias y bares del centro de Medellín.

‘’En El Raudal tomaba alcohol para no sentir el abuso de los hombres en mi cuerpo, de ahí llegó una droga peor para no estar embriagada, de no llegar así a la casa. Vendía mi cuerpo para poder comprar la dosis diaria, fue tremendo porque llegué a la indigencia total, de ahí que todos mis hijos también tocaron fondo con la drogadicción’’, indicó la exhabitante de calle, Doris Morales.

Asegura que llegó a este mundo para sostener a sus tres hijos, luego de quedar viuda por el conflicto armado en su barrio.

‘’A mi esposo lo mataron cuando habían fronteras en el barrio Antioquia en 1995, allí pasó por donde no podía pasar y lo mataron, me dejaron viuda, con los niños y embarazada de un varón’’, agregó Morales.

Ahora, Doris logró recuperarse gracias a un proceso espiritual y a un programa adelantado por una médica estética de Medellín, que en su clínica atiende gratuitamente a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, de grupos armados, de ataques con ácido y otras afectaciones.

‘’Cuando yo veo a Doris y muchas de las personas que han llegado a la clínica nos damos cuenta que estas mujeres han pasado por momentos difíciles en la vida y yo me reflejo en ellas, porque yo viví momentos en el pasado de temor, miedo, angustia, dolor, menos precio, tuve un cáncer de útero, y he tenido cicatrices muy fuertes pero gracias a la misericordia de Dios me también me he levantado, me he restaurado’’, aseguró la médica cirujana, Mery Álvarez.

Hoy más que un asunto de vanidad, Doris, gracias a esta labor social, ve en su transformación la posibilidad de comenzar una nueva vida al lado de su familia.

