Científico paga más de 3 mil dólares a personas que se dejen infectar de influenza

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de Estados Unidos, está realizando un estudio que busca determinar cómo funciona la gripa para así poder crear nuevos tratamientos y vacunas contra esta enfermedad.

Para esto, se les ofreció a los voluntarios que se dejen infectar con el virus hasta 3.300 dólares por participar en el estudio.

Personas entre los 18 y los 50 años serán contagiados con un aerosol nasal con el virus H1N1 (influenza A) y pasarán al menos una semana hospitalizados mientras se monitorea de cerca sus síntomas.

Además, los voluntarios y el personal del estudio registrarán diariamente la aparición de síntomas, como fiebre, dolores musculares y debilidad, durante 14 días después de haber suministrado el virus.

Todos los voluntarios serán seguidos durante 90 días después del desafío y se tomarán muestras adicionales de sangre y lavado nasal en varias visitas clínicas de seguimiento.

A los primeros cinco participantes se les administró el virus a finales de octubre, y se espera que hasta 80 personas participen en este estudio.

El virus que se suministrará al participante es una cepa de la influenza estacional desarrollada por científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas denominada InfluenzaA / Bethesda / MM2 / H1N1. Esto produce de manera confiable la enfermedad de influenza leve a moderada y ya ha sido probado en otros estudios en más de 400 pacientes.

El objetivo de este estudio es evaluar cómo los niveles de anticuerpos contra la influenza preexistentes afectan el momento, la magnitud y la duración de los síntomas de la gripe de un voluntario después de la exposición al virus de la influenza.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la influenza estacional puede llegar a matar hasta 650,000 personas al año. Por esto se recomiendan las vacunas anuales que, aunque no son totalmente infalibles, ayudan a evitar o detener la propagación del virus.

FACT: The #influenza vaccine is proven to be safe. Severe side effects are extremely rare #VaccinesWorkpic.twitter.com/batcllvmkO

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 15, 2018