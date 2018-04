Candidato presidencial Iván Duque niega relaciones con J.J. Rendón

El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, aseguró que no conoce al estratega político venezolano J.J. Rendón.

“Al señor J.J. Rendón, primero, no lo conozco. No lo he conocido nunca y no está asesorando nuestra campaña. Yo no sé el doctor J.J. Rendón qué haga o qué no haga, no lo conozco, no está vinculado a nuestra campaña”, explicó.

De igual manera, aseguró que “nuestra campaña ustedes la han visto y es una campaña presente en todos los medios y en todas las regiones. Nosotros estamos trabajando una campaña pedagógica, alegre, apelando a la esperanza, que es lo que Colombia necesita”.

El candidato finalizó el comunicado indicando que el país no puede caer en la práctica del “odio de clases ni del populismo”.

“Colombia necesita una visión de futuro con legalidad, emprendimiento y equidad, que es lo que estamos proponiendo”, añadió.