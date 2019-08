Candidato a dirigir la Registraduría denuncia campaña de desprestigio contra aspirantes

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y candidato a la Registraduría Nacional, Joaquín José vives desmintió las acusaciones que en su contra han hecho organizaciones como la Red de Veedurías.

“Yo cada vez que tengo una aspiración me sale a relucir este mismo tema, hay cosas que en mi historia yo no puedo cambiar mis relaciones familiares tampoco, pero tampoco puedo permitir que se tergiversen, me sacan esto cada vez que vienen elecciones, me mandan anónimos, me han investigado en el 2015 sobre el tema de testaferrato y la Fiscalía dijo, no hay ningún elemento que permita hablar aquí de testaferrato”, aseguró el también exrepresentante a la Cámara.

“Solo porque tengo una relación familiar, que ni siquiera personal, con una persona que tuvo problemas con la ley y que en un momento, hace ya 25 años, representé unas empresas donde participaba esta familia”.

Joaquín José vives espera que las altas tengan en cuenta su conocimiento sobre el proceso electoral y no las infamias que se ciernen sobre los candidatos para registrador.

“Yo no esperaba que existiera un concurso con actitudes tan destructivas contra muchos candidatos. Finalmente es un concurso donde yo espero que prevalezca la parte objetiva y no la infamia que se está creando contra varios candidatos”, reiteró el expresidente del Consejo Nacional Electoral.

Finalmente Joaquín José Vives dijo tener el conocimiento, la experiencia y la visión integral del proceso electoral para llegar a la Registraduría.

Wilson Moreno