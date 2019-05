Inicia paro de maestros por 24 horas en Bogotá

El paro de maestros por 24 horas de este jueves 30 de mayo, será únicamente en la capital del país.

‘’Nos vamos a concentrar en la Secretaría de Educación, vamos a estar solo en la calle 26, vamos a hacer una actividad lúdica, los maestros vamos a dictar clase en la calle, vamos a convocar estudiantes también y padres de familia’’, indicó el presidente de la Asociación Distrital de Educadores, William Agudelo.

La razón principal según la Asociación Distrital de Educadores, es la no respuesta a un pliego de peticiones que entregaron a la Secretaría de Educación de Bogotá.

‘’La secretaria de Educación nos tuvo más de 40 días en unas reuniones, en las cuales no les dio respuesta a un pliego de peticiones que fue radicado el 28 de febrero de este año’’, explicó Agudelo.

Los profesores denunciaron fallas en el sistema de salud que los atiende.

‘’No hay urgencias, no hay medicamentos, no hay especialistas, no hay absolutamente nada para que se nos garantice la salud a los educadores’’, agregó el presidente de la asociación distrital.

Los maestros de los colegios oficiales de Bogotá, dijeron que de no encontrar una respuesta no descartan una nueva jornada de paro.

