Galán y Uribe se cerraron la puerta definitivamente: no harán alianza por la alcaldía de Bogotá

En Bogotá, la carrera por la alcaldía está cada vez más cerrada y aunque se contempló una posible alianza entre Miguel Uribe Turbay y Carlos Fernando Galán, ante el liderato en las encuestas de Claudia López, los dos candidatos finalmente le cerraron la puerta a esa posibilidad.

Para Galán, sus diferencias con Uribe son considerables. Afirma que representa al centro, que es el candidato “de la gente” y no de los partidos políticos, y que por eso llegará hasta el final “desde la independencia”, sin alianzas.

Miguel Uribe, por otra parte, tiene el apoyo del Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, el movimiento Mira y Colombia Justa Libre.

En entrevista con Blu Radio, este martes, Galán explicó por qué le dijo ‘no’ a una posible alianza con su contendor. “La política necesita coherencia, lo que más piden los colombianos y los bogotanos es coherencia, no hacer alianzas porque sí. Yo me veo recibiendo insultos desde hace varios años de unos sectores políticos que ahora me llaman a la alianza, pues me doy cuenta que cualquier alianza con ellos sería totalmente incoherente”.

Así lo había anticipado el lunes en la noche a través de su cuenta de Twitter:

El uribismo lleva meses insultándonos en redes, pero ahora piden alianzas

“Yo represento una opción distinta a la que hoy representa Miguel Uribe, representó una opción de centro que apeló directamente al ciudadano, independiente, que no está hipotecada por el apoyo de expresidentes o partidos políticos”, agregó el candidato por la alcaldía.

Para Galán, la persona a la que le gustaría más una alianza de ese estilo sería Claudia López. “Ella está esperando esa alianza porque eso garantizaría su triunfo, porque sabe que yo le puedo ganar”, dijo.

Por su parte, Miguel Uribe lamentó la posición de Galán y se mostró optimista en la carrera por el Palacio de Liévano, argumentando su alza en las encuestas.

“Lamento profundamente la posición de Carlos Fernando, me parece egoísta esa posición (…) Nosotros nos sentimos tranquilos porque hemos abierto todas las puertas desde hace meses, pero particularmente ahora que seguimos demostrando que la opción que puede ganar somos nosotros”, manifestó Uribe en Blu Radio.

Uribe indicó que “aquí se acaba esta etapa y queda claro quién pensó en la ciudad y quién no, y ahora llegó la hora de llegar hasta el final, de construir sobre lo construido”.

Este lunes, el propio Miguel Uribe explicó cómo recibe la negativa de Galán de buscar una sola candidatura:

Lamento que @CarlosFGalan esté obsesionado en que se repita la historia que lideró hace 8 años. Por egos políticos condenó a Bogotá a uno de los peores alcaldes que ha tenido. Desde el principio de esta contienda he buscado generar unión, porque Bogotá lo necesita.

Por último, el candidato a la alcaldía de Bogotá con más apoyo de partidos y movimientos políticos se mostró tranquilo al afirmar que va a demostrar que “puede ganar”.

“Tenemos la mejor tendencia, venimos creciendo desde la semana pasada, tenemos buen equipo y buenas propuestas, además del conocimiento y la experiencia y vamos a demostrar que se puede ganar”, concluyó Uribe.

A 49 días de las elecciones regionales del 27 de octubre, aún no hay una tendencia que les dé tranquilidad a ninguno de los candidatos. Claudia López se ha mantenido primera en las encuestas desde hace dos meses, Galán se sostiene en el segundo puesto, sin crecer significativamente, y Miguel Uribe viene repuntando: este hecho deja a los dos candidatos en un escenario en el que hoy ambos se sienten contrincantes fuertes para medirse a Claudia López.