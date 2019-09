Entrega de peluches gratis en el norte de Bogotá se canceló por razones de orden público

Para este viernes estaba programada en el Parque de la 93, en el norte de Bogotá, la entrega de 15.000 peluches por parte de una reconocida marca asiática. El evento, según confirmó la misma empresa a través de un comunicado de prensa, se canceló por razones de orden público.

En Twitter ha sido tendencia durante toda la tarde la actividad, donde cientos de usuarios argumentan que fue “un total caos la repartición de peluches”, porque no había suficiente personal de logística, y no se “respetaron las filas”, incluso afirman que “hubo heridos y desmayados”, información que no ha sido confirmada por las autoridades.

@Rafain1, un usuario de Twitter que asistió, dijo: “La peor organización que hubo para recibir un peluche que no dieron, que empresa más irresponsable para jugar con el tiempo de las personas, que falta de seriedad solo recibimos la lluvia, gracias por esas 5 horas que no volverán”.

Por su parte, otras personas que sí alcanzaron a recibir el regalo como @Ingeniebrita, aseguraron que no era cualquier peluche y que la cara de felicidad de la gente cuando los recibía era inimaginable.

Un total caos la repartición de #peluches de @MinisoColombia, no había suficiente personal de logística, no respetaron las filas y hubo heridos y desmayados #nosabiaquelonecesitaba #miniso pic.twitter.com/qfhQ5nGUoO — Natalia Sáenz (@NataliaSaenzz) September 20, 2019

En las redes sociales los internautas no desaprovecharon el suceso y prepararon memes que se han vuelto virales, acá les compartimos los mejores.

Gracias a usted, Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Las tiendas Miniso regaló peluches a muchas personas en Bogotá. Este logro no hubiera sido posible sin su ayuda. Usted es la madrina de esa tienda. pic.twitter.com/dw9fGVGsI4 — El Tuitero 1A (@ElTuitero1A) September 20, 2019

Aquí con mi peluche de Miniso en el parque de la 93. pic.twitter.com/Wz1SSNl9AX — Camila (@caaamiortiz) September 20, 2019

Me hice reír jajajaja#miniso pic.twitter.com/5HN4h9MkuP — S a t a n á s (@adeandreaa_) September 20, 2019

Los Simpsons también predijeron a Miniso pic.twitter.com/IEa0MRix5E — Gol Garracol (@ElGolGarracol) September 20, 2019

La peor organización que hubo para recibir un peluche que no dieron, que empresa más irresponsable para jugar con el tiempo de las personas, que falta de seriedad solo recibimos la lluvia, gracias Miniso por esas 5 horas que no volveran. pic.twitter.com/5NnTRqqZXC — Rafael (@Rafain1) September 20, 2019