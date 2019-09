Tal vez si escucha hablar sobre la “pérdida de memoria a corto plazo” lo primero que recuerde sea la película ‘Como si fuera la primera vez’, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Pero esa historia de ficción es la realidad de todos los días para una pequeña estudiante en Illinois, Estados Unidos.

“Tengo un calendario en mi puerta y miro y es septiembre y quedo como ‘woah'”, explicó Horner durante una entrevista al medio local WQAD.

La tragedia que vive esta familia es todo un misterio médico, pues después de docenas de convulsiones e innumerables visitas al hospital, los galenos aseguran que no hay nada ‘médicamente incorrecto’.

“No pueden ver nada. No se puede ver una conmoción cerebral en una resonancia magnética o una tomografía computarizada. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor”, indicó Sarah, la madre de Riley.