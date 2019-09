Así nos afectaría el nivel mar y el derretimiento de la criósfera para el año 2100

El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) resaltó en su más reciente informe la importancia de tomar medidas para afrontar la crisis climática.

El ‘Informe especial sobre los océanos y la criósfera en un clima cambiante‘ alerta que, si no se toman medidas para reducir los gases de efecto invernadero, para 2100 el nivel del mar podría aumentar hasta 110 centímetros.

🌊#IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate 🗻

Our Ocean and Cryosphere – They sustain us. They are under pressure. Their changes affect all our lives. The time for action is now.

Read the #SROCC SPM here ➡️ https://t.co/H2DB6jENmv pic.twitter.com/fBrujEtQiH

— IPCC (@IPCC_CH) September 25, 2019