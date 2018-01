Arzobispo de Cali repudia atentados contra policías

El Arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve quien ha sido mediador en los diálogos de paz entre el Gobierno y ELN rompe el silencio sobre lo ocurrido con esta guerrilla, asegura que es repudiable el atentado contra un grupo de policías.

“El presidente hace bien al pedirle coherencia al ELN, sobre todo ante un hecho absolutamente repudiable. No es lo mismo la voladura de un tubo de petróleo que la estación de Policía en una ciudad. Ahí los que actúan en nombre del ELN no tienen el mínimo sentido de las proporciones de lo que es una confrontación armada. No es lo mismo que mueran integrantes del ELN y que mueran soldados en una confrontación armada, a que se asesine alevemente a personas que están desprevenidas o que están inerme”, indicó.

El jerarca de la Iglesia católica le hizo un llamado a las estructuras urbanas del ELN para que no dañen el proceso de paz. “Hago un llamado a esos grupos urbanos del ELN a que recapaciten sobre el daño que le están haciendo al proceso de paz. Ojalá no haya otras manos oscuras detrás de estos grupos”.

Monseñor Monsalve destaca que hay avances en la manera de pensar tanto del ELN como de las Fuerzas Armadas y que no se debe dejar perder ese progreso.

“La agenda del ELN no es fácil, decir que va a salir en este Gobierno, pero es posible que revisando lo logrado en las etapas anteriores y teniendo mayor audacia se pueda dar un mayor compromiso, se viene dando un cambio de mentalidad muy grande en las Fuerzas Armadas, se viene dando un cambio en el ELN también como acercamiento a las víctimas”, añadió.

El arzobispo de Cali señala que próximamente viajará a Quito para tratar de intermediar y poner sobre la mesa el sometimiento a la ley por parte del Clan del Golfo.