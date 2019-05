Artículo en The New York Times tiene varias imprecisiones: mindefensa

La muerte de Dimar Torres, un reincorporado de la Farc, aparentemente a manos de un soldado del Ejército hace tres semanas, enrareció el clima al interior de las Fuerzas Militares y sirvió de excusa para que el corresponsal del New York Times en Colombia publicara un artículo asegurando que el país parecía regresar a las épocas de los llamados falsos positivos.

El ministro dijo que los niveles de inseguridad han subido en el país por cuenta del narcotráfico y que en consecuencia han aumentando las operaciones militares, operaciones que han terminado con más capturas que muertes en combate.

Reiteraron que los incentivos a militares por éxitos operacionales están contemplados en la ley y que nunca se ha presionado a la tropa para aumentar resultados en materia de muertes o neutralizaciones.

“No he hecho ninguna presión y el motivo de eso es que no he tomado ninguna decisión”, aseguró el general Nicacio Martínez.