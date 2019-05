‘Amalia’: un filme que se mete en la piel de las madres

La película escrita y dirigida por Ana Sofía Osorio, que fue ganadora del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y tuvo amplia exposición y ovación en el Chicago Latino Film Festival, se estrena hoy 9 de mayo en las principales salas de cine del país.

El filme rodado en 2015, representa el gran drama sicológico y la compleja tarea de ser mamá en diferentes generaciones y cómo se desenvuelve frente a situaciones cotidianas. Ana Sofía Osorio su directora, una mujer observadora y apasionada, plasmó la historia de una madre que tiene un embarazo de alto riesgo, un esposo complaciente, una hija adolescente sin control y una suegra territorial. Todos deben lidiar con una situación de tensión, angustia y dolor luego de un atentado terrorista.

“Desde siempre me ha gustado observar, sentir, dejarme sorprender y sorprender. Mi vida se mueve en función de la pasión, lo que me lleva a mover montañas y agrandar el mundo. Por fortuna yo tuve la ventaja de conocer la pasión siendo una adolescente gracias una clase del Maestro Víctor Gaviria que me presentó el cine. Justo en ese momento supe que quería hacer el resto de mi vida, era hacer cine”, señala la directora de ‘Amalia’.