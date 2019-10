Alcalde electo de Cali dice que sus grandes retos serán la seguridad y la movilidad

Con 300 mil votos, el médico Jorge Iván Ospina se convirtió en el alcalde de Cali con la votación más alta en la historia de la ciudad. Ospina Gómez, quien se define como político de vocación y médico cirujano de profesión, asegura que sus dos grandes retos son la seguridad y la movilidad.

“No podemos seguir siendo la capital más violenta de Colombia, ni seguir con este colapso vial. Para el colapso vial se demanda infraestructura, tecnología y cultura de la movilidad sostenible. Para la seguridad se demanda una cumbre donde esté Fiscalía, Procuraduría y los jueces porque con estos niveles de impunidad no podemos”, indicó Jorge Iván Ospina, alcalde electo de Cali.

Para adelantar su gobierno, Ospina tendrá un Concejo con mayorías de los tres partidos que lo apoyaron, de los 21, hay tres de la Alianza Verde, cuatro liberales, cuatro de la Unidad Nacional y uno del Polo Democrático para un total de 12.

Mientras que de los partidos que no le acompañaron son tres conservadores, tres de Cambio Radical, uno del Centro Democrático y uno de Colombia Justa. El concejal número 21 será Roberto ‘Chontico’ Ortiz quien asumirá la curul después de quedar segundo en votaciones a la alcaldía.

“Lo importante es que el Concejo trabaje unido para la ciudad, pensando en la ciudad. El Concejo tiene que estar muy dispuesto para ajustar el plan de desarrollo”, manifestó Fabio Arroyave, concejal electo.

Por su parte, Fernando Tamayo, el concejal con la votación más alta que apoyó a Roberto Ortiz, sostiene que Cali no se puede quedar estancada entre quienes apoyaron o no a Ospina y debe primar la reconciliación y los objetivos de ciudad.

“Más allá del tipo de gobernabilidad, esta es una campaña compleja con heridas abiertas que polariza la ciudad. Pero una ciudad con tan graves problemas como 100 asesinatos en 1 mes, con Metrocali ad portas de liquidación, con Emcali y su futuro incierto; seguir enfrascados en temas de campaña no se justifica. Hay que construir en colectivo, construir en medio de la diferencia. Independiente de coaliciones, con la misma vehemencia que voy a acompañar los temas que estoy de acuerdo, seré punzante para controlar y verificar con lo que no estoy de acuerdo. Pero los temas de Cali no dan espera para guerras entre sus dirigentes”, señaló Tamayo.

Otro de los retos que afrontará Ospina será salvar la empresa de telecomunicaciones de la ciudad, terminar obras pendientes, recuperar la capa asfáltica, luchar contra el desempleo que asciende a 11% y la informalidad laboral que alcanzó el 45 %.

Javier Ramírez