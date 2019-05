Accidente en Medellín dejó una persona muerta y 10 heridos

En la Loma de Los González, barrio El Poblado de Medellín, un camión se quedó sin frenos y se llevó por delante ocho vehículos, entre ellos una buseta escolar con seis niños de preescolar y dos motocicletas. El saldo fue de una persona muerta y 10 heridas. Una valerosa mujer quien iba en su motocicleta alcanzó a tirarse de ella y salvar su vida.

“Estaba esperando que cambiara el semáforo porque iba a a hacer un trabajo allí más arriba, cuando veo que carro viene muy rápido, demasiado rápido el camión y en contravía, ¿y yo, pero por qué no frena si todavía están pasando carros y no ha cambiado el semáforo?. Cuando veo, impactó un carro que iba pasando; la reacción mía fue saltar, salté, solamente me dio esa reacción de saltar. Y la verdad que fue un susto muy tremendo después ver lo del video y Dios solamente Dios sabe la reacción mía”, narró Hilda Sierra, motociclista sobreviviente.

El conductor del camión resultó herido. La hipótesis sería falla mecánica.

“Todo hace parte de la investigación que hace el equipo de Policía Judicial y de investigación de la Secretaría de Movilidad, una falla mecánica es lo que dicen y lo que parece haber sucedido aquí”, explicó Camilo Zapata Wills, director Dagrd.

Los seis menores de edad que venían en el transporte escolar sufrieron heridas de pequeña gravedad, fueron remitidos a centros hospitalarios.

La motociclista ayudó a sacarlos del transporte escolar.

“Yo vi el carro y yo salí corriendo, ¡los niños, los niños!, cuando abrí la ventana vi los niños, estaban todos amontonados llorando, había unos niños que decían: ¿estoy muerto? ¿estoy muerto?, no mi vida, estás vivo. Y otro decía ¿estoy botando sangre? y yo, no estás botando sangre, estás bien. Yo no era capaz de sacarlos y luego llegaron dos señores y ellos abrieron y sacaron los niños y yo me los llevé”, dijo.

Durante varias horas estuvo cerrada la vía.