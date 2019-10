20 años de cárcel para niñera que quedó embarazada tras abusar del menor al que cuidaba

Una mujer fue sentenciada a 20 años de cárcel por violar a un menor en Florida (EE. UU.) mientras trabajaba como niñera en la casa de la familia. Las autoridades investigaron que los abusos comenzaron cuando el niño tenía 11 años y la mujer 22.

Marissa Mowry quedó embarazada poco después y dio a luz al hijo del adolescente. El episodio permaneció en secreto varios meses luego del nacimiento del bebé hasta que el menor decidió confesarle a su madre que el recién nacido era suyo.

“Por lo general, no pensamos en las mujeres como depredadoras, no lo hice y me costó”, indicó la madre de la víctima, Nadean Campbell, a una cadena de noticias norteamericana.

La imputada fue detenida en 2017 y enfrentó cargos de agresión sexual infantil agravada por ser una persona con autoridad sobre la víctima. Mowry aceptó los cargos y durante su sentencia permaneció en silencio.

La víctima tiene 17 años y ahora es padre de un niño de cinco años, producto de esa violación

La abogada defensora a cargo que le suministró el Estado, le aseguró al juez que su cliente aceptó las consecuencias de sus actos y está de acuerdo con pasar 20 años tras las rejas.

Mientras tanto la madre del menor declaró que los abusos cambiaron por completo la vida del menor pues considera que no vivió una adolescencia normal.

“Le costó su infancia”, explicó la progenitora, luego de recomendar a otras familias que “conozcan a las personas con las que están dejan a sus hijos e investiguen todo. Ustedes son los mayores defensores de sus hijos”, agregó Nadean Campbell.

