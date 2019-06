Se reporta caída de Instagram a nivel mundial

Miles de usuarios se encuentran preocupados porque no pueden subir sus fotos y videos, o actualizar sus estados en Instagram, una de las redes sociales más importantes del mundo.

“Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a sus cuentas. Estamos trabajando rápidamente para solucionar el problema”.

El inconveniente para navegar en la aplicación no es solo en países de Latinoamérica, pues según reportan en Twitter, donde es tendencia el #InstagramDown, también se presenta en Estados Unidos, Europa y Asia.

We're aware that some people are having trouble accessing their Instagram accounts. We're working quickly to fix the issue. #instagramdown

— Instagram (@instagram) June 13, 2019