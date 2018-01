Marbelle debutará como presentadora en ‘Lo Sé Todo’

El lunes 22 de enero con el estreno de “Lo Sé Todo”, el nuevo programa del Canal 1, que irá de lunes a viernes, a las 8 de la noche, Marbelle debutará como presentadora. Y ojo, porque ahora será ella quien tendrá a muchos en la mira.

Marbelle, la cantante que ha sido blanco de la prensa durante muchos años invirtió los papeles y en su estreno como presentadora, desde el set de Lo Sé Todo, el nuevo programa del Canal 1, les dirá ‘estás pilllado’ a los famosos.

“Es algo nuevo, distinto a lo que en cualquier momento de mi vida he hecho, pero muy emocionada, creo que mi punto de vista dentro del programa va a ser bien interesante para mí, como mamá, como artista, como esa mujer que ha estado del otro lado, y ha sido objeto de críticas” Marbelle

Este nuevo reto profesional parala artista lo asumirá junto a Diana Montoya y el ‘gordo’ Ariel, quienes también regresan a la televisión después de mucho tiempo.

“Es un reto chévere en un programa nuevo, que no existe que no hay nada antes de eso, que lo estamos construyendo y eso me parece chévere y volver con un grupo tan distinto, tan diverso de gente a la pantalla, me parece un reto pues profesional importante, pero sobre todo divertido”, dijo Diana Montoya.

El ‘gordo’ Ariel contó que “dejar todo de la empresa privada y regresar a la televisión es porque es una apuesta que me llama mucho la atención”.

La cita es a partir del lunes 22 de enero de 8 a 9 de la noche, por el nuevo Canal 1.