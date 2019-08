Joven de 18 años causó fatal accidente en carro de alta gama al pasarse semáforo en rojo

Varios videos de cámaras de seguridad y de personas que estaban en la zona registraron el momento en el que un adolescente de 18 años causó un trágico accidente que terminó con la muerte de un ciclista y dejó heridas a varias personas.

En los videos se ve cuando un carro plateado de alta gama se pasa un semáforo en rojo y choca a una camioneta tipo SUV de color azul, que por el impacto termina arrollando a un ciclista que transitaba por el sector.

El saldo es un ciclista muerto y otros dos heridos en el accidente ocurrido en el vecindario de Midwood, en Brooklyn, Estados Unidos.

El ciclista fallecido fue identificado como José Alzorriz, un hombre de 52 años que residía en Park Slope, según reportó el diario Infobae.

NYPD: Two car crash kills bicyclist on Coney Island Ave in Midwood, Brooklyn. Details at 5 @ABC7NY @ABC7NYNewsDesk pic.twitter.com/j9GIxcOZTM

— Naveen Dhaliwal (@NaveenABC7) August 11, 2019