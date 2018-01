El escritor Salman Rushdie confesó que después de fracasar en su primer libro, leyó a Gabo

Foto: Clara Molden / The Telegraph

En otro conversatorio que tuvo como eje al escritor de nacionalidad británica Salman Rushdie conocido por tener un estilo similar al realismo mágico de García Márquez, confesó cómo después del fracaso de su primer libro, leyó cien años de soledad.

“Una amigo mío que fue una de las cinco personas que leyeron ese libro me dijo obviamente usted ha sido muy influenciado por Gabriel García Márquez y yo en ese momento no tenía idea quien era GGM y yo le dije ese quién es y me miro como si yo fuera un loco” Salman Rushdie, escritor

Ese mismo día salió a una librería a conseguir la obra maestra de Gabo traducida al idioma ingles y aunque en principio no se veía tan convencido solo bastó con leer la primera página.

“Pero tan pronto leí la primera frase me cautivó completamente el libro y me sumergí en una especie de éxtasis, es un libro que he leído varias veces”, contó Rushdie.

Y lo cautivó la similitud de ese mundo que describía García Márquez con la India su país natal.

El escritor dijo que “muchas cosas que él describe de esta sociedad son muy similares a la nuestra donde hay una gran discrepancia entre los ricos y los pobres ambos son lugares en donde hay una gran influencia de la religión ambos son países donde hay un pasado colonial muy poderoso y son piases en donde hay generales que les gusta tomarse el poder de vez en cuando.