Diana Ángel también ha sido víctima de acoso sexual

Hace más de 20 años, en pleno set, la actriz y cantante Diana Ángel, vivió en carne propia acoso sexual en su trabajo. Un episodio imborrable en su mente.

“Era una escena en la que yo estaba vestida de monja y teníamos que jugar a un juego de fútbol y el lenguaje se convirtió en doble sentido donde yo le dije a un niño que tenía que jugar conmigo fútbol, bueno, listo yo me paro acá, estamos marcando la escena y tú me metes el gol y el director se acercó por atrás y me dijo al oído ‘a mí también me gustaría metértelo’”