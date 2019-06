Colombia quiere ver a René Higuita calvo

Tras la eliminación de la selección Colombia de la Copa América, el país no se encuentra de muy buen ánimo. Los colombianos, que son buenos para recordar las promesas que hacen los famosos, después del cobro de penales donde salimos afectados 5-4 frente a la selección chilena, se volcaron a las redes sociales a recordarle al reconocido exportero René Higuita, la promesa que hizo si no continuábamos en el campeonato.

“Yo por la tricolor hace unos días atrás, dos meses atrás, decía que la si la selección quedaba campeón me cortaba el pelo, y ahora con toda esa fe, con toda esa confianza, si la selección no queda campeón me corto el pelo”, había sostenido en declaraciones a medios de comunicación Higuita.

“Esa es la gran apuesta, esa es la confianza que yo tengo en la tricolor […], me corto el pelo, me corto el pelo […], no sé si alguna vez vieron el cambio extremo, lo único que cambió fue el pelo, corto tampoco pues, pero corto”, agregó.

En Twitter, después de la derrota de Colombia, René Higuita se hizo tendencia. Los nacionales quieren ver al deportista con unos centímetros menos de crespos, y “calvo”, aseguran muchos. La expectativa esta, queda esperar a que la leyenda de la tricolor cumpla.