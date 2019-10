Queiroz explica ausencia de James y Falcao en convocatoria para partidos amistosos

Era necesario preguntarle al director técnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz, sobre la ausencia en la convocatoria de James Rodríguez y Falcao García.

‘’Estamos hablando de los capitanes y son dos jugadores que son muy importantes en la memoria colectiva de los hinchas de Colombia, por su pasado, por su contribución al equipo nacional, pero como hable pienso en la primera convocatoria, hay casos excepcionales como vamos a hacer aquí, respecto a la prensa y a los jugadores, pero no me gusta hablar de jugadores que no están en la convocatoria porque el trabajo de un director técnico nacional es de tomar decisiones de inclusión’’, indicó Queiroz.

El entrenador portugués asumió toda la responsabilidad por la no presencia de los capitanes para enfrentar en los próximos amistosos a Chile y Argelia.

‘’Todas las decisiones que he tomado en mi vida de entrenador son la respuesta a una pregunta muy sencilla, ¿qué es lo mejor para el equipo?, nada más. No hay acuerdos, no hay compromisos, no hay complicidad, es lo que yo pienso ‘Carlos Queiroz’ que tomo la responsabilidad de seguir con lo que es la unión para el equipo de Colombia’’, agregó el seleccionador.

Finalmente, Queiroz destacó la superioridad que han tenido los australes en los últimos compromisos sobre el combinado tricolor.

‘’En los últimos dos partidos contra Chile, ellos han sido mejor que nosotros, nos eliminaron y entonces nosotros tenemos que trabajar con humildad y reconocer que han sido mejor en los últimos partidos’’, explicó el técnico portugués.

