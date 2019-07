Julian Alaphilippe fue elegido como el corredor más combativo del Tour de Francia

El ciclista francés fue escogido por unanimidad por parte de un jurado conformado por miembros de la organización del Tour como el más combativo de esta edición.

Alaphilippe, que ganó dos etapas en esta edición 2019 de la Grand Boucle y portó la camiseta amarilla durante 14 días, asume esta distinción luego de que Dan Martin (UAE Team Emirates) lo hiciera el año anterior.

🚩The Most Aggressive Rider🚩@alafpolak1 wins the Most Aggressive Rider of the #TDF2019 with the unanimous vote of the jury.

Congratulations to Julian for 3 fantastic weeks on the Tour!👏#PrixAntargaz https://t.co/eCaEx0sK5I

— Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019