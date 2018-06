Argentina no pudo con Islandia y terminaron empatados

Argentina terminó cediendo puntos en su debut ante Islandia en el Mundial de Rusia 2018. Los sudamericanos se fueron en ventaja a los 19 minutos con anotación de Sergio Agüero; pero la dicha les duró poco, por que 4 minutos más tarde Islandia empató el juego por medio de Alfred Finnbagason.

Argentina dominó la segunda mitad pero le faltó definición en el arco del rival. Hasta que en el 63, Maximiliano Meza fue interceptado dentro del área y el árbitro señaló penal. Messi tenía la opción de adelantar a los sudamericanos; pero pateó mal y erró el lanzamiento.

Los dirigidos por Haimir Hallgrimsson tuvieron una dura prueba ante Argentina; considerada como una de las selecciones fuertes en este certamen, pero su delantero Alfred Finnbogason, justo después del gol que ponía arriba del marcador a los gauchos, aprovechó el desconcierto de la defensa para anotar el primer tanto de su país en el campeonato, en su primera participación.

El gol de Sergio Agüero:



Así fue el empate para Islandia:

Goalllll!!!! Alfreð Finnbogason ties it up 1-1 for Iceland!! #WorldCup #ISL pic.twitter.com/CvnDv4CmEg

— A Few Good Mics (@AFewGoodMics) 16 de junio de 2018