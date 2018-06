Petro confirma que aceptará curul en el Senado

El representante de Colombia Humana, Gustavo Petro, confirmó que aceptará su curul en el Senado de le República.

“Nuestro papel como senador será el eje fundamental de un movimiento, que no se va a dormir a la casa sin movilizarse permanentemente”, sostuvo.

Insistió en que no va a volver a “repetir lo que ya se hizo, no es propiamente de mi gusto personal. Al Senado de la República vamos a volver, no a lo que hicimos en el pasado, vamos a volver no a ver cómo se negocian los articulitos, sino para dirigirnos desde ahí al país para recorrerlo”.

Insistió que como congresista para el periodo 2018-2022, regresará a dirigir “un pueblo que debe mantenerse activo, que debe mantenerse movilizado. ¡Miren lo que hemos logrado!”.

Por otra parte, pidió disculpas a los bogotanos porque no contempla la posibilidad de volver a la Alcaldía de la capital.

“Las tareas que nos demandan los ocho millones de electores no nos permiten un regreso a la Alcaldía, ya habrá una selección común porque invitaría a todas las fuerzas que han confluido a seleccionar candidatos y candidatas, pero a mí me corresponde otra misión”, concluyó Petro.

