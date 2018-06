Desde el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en el centro de Bogotá, el ahora excandidato presidencial, Gustavo Petro, reconoció el triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales que se disputaron hoy para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos. Sin embargo, le dio “una notificación respetuosa y democrática”.

“Al presidente electo Duque le corresponde una decisión que tomar, y nosotros estaremos esperando tranquilamente a que la tome. O rompe con las fuerzas más anacrónicas de Colombia que son Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez (…) O se mantiene en esa posición anacrónica y gobierna con ella, con la cual tendríamos que hacer una notificación respetuosa porque los ocho millones de colombianos y colombianas no vamos a permitir que vuelvan a Colombia a la guerra”, dijo el excandidato presidencial por Colombia Humana.

“Debemos defender a fondo la paz en Colombia, no vamos a retornar a la violencia. De pie ocho millones de colombianos. Mensaje que le quiero entregar al presidente Duque; nos mantendremos antes de que intenten hacer trizas los acuerdos y las cortes, incluida la JEP, como lo escuchamos”, agregó el líder de izquierda.

Petro sostuvo que no se siente derrotado, “tan acostumbrados estamos a no estar en el poder, que tampoco es que nos muramos y esta vez nos fue, y no estamos quejumbrosos ni lloriqueando porque hoy no quería dormir en el palacio presidencial”.

También reconoció que hay tristeza, “claro que tocábamos la posibilidad, claro que desde jóvenes algunos maestros míos de la política me enseñaron que teníamos que ser alternativa de poder y no simplemente una oposición, y desde ese entonces no hemos dejado de pensar cómo se ejerce una posición, sino cómo se ejerce un gobierno”.

Por último, al reconocer el triunfo de Duque indicó que no le pedirá ministerios ni embajadas. “Hoy somos la oposición a ese gobierno que va a conformar”.